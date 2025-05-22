'Yatırım' Tuzağı Kurmuşlar! 400 Milyon Liralık Dolandırıcılık...

Balıkesir’de 2 kişinin yaklaşık 10 milyon TL dolandırılması üzerine 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 17 kişiden 12'si tutuklandı. MASAK verilerine göre dolandırıcılık şebekesi, banka hesapları üzerinden 400 milyon TL tutarında para hareketi yaptı.

'Yatırım' Tuzağı Kurmuşlar! 400 Milyon Liralık Dolandırıcılık...

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İ.T. ve S.K. isimli kişilerin "Pays Capital" isimli sözde yatırım sistemi üzerinden toplam 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırılması sonrası 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 9 sahte şirket, şüpheli şahıs ve şirketlere ait banka hesap hareketleri ve MASAK verilerine göre yaklaşık 400 milyon TL tutarında para hareketi olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya, Elazığ, Siirt, Adana'da eş zamanlı yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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