Uyuşturucu Ticareti Firarisi Yakalandı

Kırşehir'de Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, O.Ş.'nin (28) 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi.

O.Ş.; jandarma ekiplerince gözaltına alınarak işlemlerinin ardından tutuklandı.

Tutuklanan O.Ş.; Yozgat 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA