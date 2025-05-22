Uyuşturucu Ticareti Firarisi Yakalandı

Kırşehir'de firari şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Uyuşturucu Ticareti Firarisi Yakalandı

Kırşehir'de Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, O.Ş.'nin (28) 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi.

O.Ş.; jandarma ekiplerince gözaltına alınarak işlemlerinin ardından tutuklandı.

Tutuklanan O.Ş.; Yozgat 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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