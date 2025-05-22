Uyuşturucu Ticareti Firarisi Yakalandı
Kırşehir'de firari şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Kırşehir'de Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, O.Ş.'nin (28) 18 yıl 9 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi.
O.Ş.; jandarma ekiplerince gözaltına alınarak işlemlerinin ardından tutuklandı.
Tutuklanan O.Ş.; Yozgat 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA