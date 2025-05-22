Malatya'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Malatya'daki uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 15'i tutuklandı.

Malatya'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Malatya’da uyuşturucu satıcıları kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 17 kişiden 15’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 17 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi. 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 2 bin 336 sentetik hap, 58 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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