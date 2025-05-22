Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu! Tam 2 Bin 458 Tane...
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın, 2 kişinin evinde gerçekleştirdiği aramada 2 bin 458 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından S.A (35/E) ve G.G (40/E) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 2 bin 458 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve sorgularının tamamlanmasının ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.
Kaynak: İHA