Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu! Tam 2 Bin 458 Tane...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın, 2 kişinin evinde gerçekleştirdiği aramada 2 bin 458 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu! Tam 2 Bin 458 Tane...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından S.A (35/E) ve G.G (40/E) isimli şahısların ikametinde yapılan aramalarda, 2 bin 458 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği ve sorgularının tamamlanmasının ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: İHA

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