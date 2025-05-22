Fesih Kararının Ardından İlk MGK... 'Terörsüz Türkiye' Sürecinde Kararlılık Vurgusu! İşte 8 Maddelik Bildiri

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakmasının ardından ilk MGK toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantının ardından 8 maddelik bildiri yayımlandı. Toplantıda Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren kritik başlıkları ele aldı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' HEDEFİNDE KARARLILIK VURGUSU

Terörle mücadele, bölgesel istikrar ve uluslararası gelişmeler değerlendirildi. Başta PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı sürdürülen kararlı mücadelenin altını çizildi. 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle atılan adımlar ile son gelişmeler değerlendirildi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin her aşamasının titizlikle takip edildiği belirtilirken, birlik ve beraberliğin güçlendirilerek daha güçlü ve refah içinde bir Türkiye hedefine ulaşma kararlılığı yinelendi.

Toplantıda müşterek coğrafyanın tüm terör örgütlerinden arındırılması neticesinde, başta komşular Irak, Suriye ve İran olmak üzere bölge ülkeleri için de huzurlu bir dönemin başlayacağına işaret edildiği belirtildi. Ayrıca güvenlik alanındaki iş birliğinin daha da ilerletilmesinin, bölgenin ortak geleceğinin inşasına en önemli katkıyı yapacağı kaydedildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Bildiride Suriye'deki gelişmeler ve son durumun ele alındığı Suriye yönetiminin tüm ülke sathında istikrarı sağlama gayretlerine verilen güçlü desteğin sürdürüleceği, Suriye halkını mağdur eden uluslararası yaptırımların kaldırılmasına yönelik eğilimden memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Bu kritik süreçte, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne, üniter yapısına ve siyasi birliğine zarar verebilecek girişimlerin bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekilen bildiride Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya matuf faaliyetlere karşı ilkeli bir tutum benimsenmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Gazze'de soykırım ve işgalini sürdüren İsrail'in, Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik sistemli saldırılarının ve yayılmacı emellerinin Orta Doğu'daki barış çabalarını sekteye uğrattığı belirtilen bildiride; mesuliyet mevkiindeki uluslararası aktörlerin, İsrail yönetiminin politikalarından kaynaklanan risk ve tehditlerin bertaraf edilmesi hususundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Kuzey ve Doğu Afrika'da cereyan eden hadiselerin de görüşüldüğü toplantıda Türkiye'nin, Afrika'daki kardeş ülkelerin güvenlik ve istikrarı tesis etme çabalarına verdiği desteği artırarak devam ettireceği kaydedilen bildiride, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için hassas bir sürece girildiği kaydedilmiş; kalıcı ve adil bir barışa ulaşılması için inisiyatif üstlenen ülkemizin, barış diplomasisi ve ara buluculuk faaliyetleriyle küresel barış ve istikrara katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan'ın barış anlaşması taslağı üzerinde mutabakata varmalarından memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; bölgemizdeki tüm aktörlerin menfaatine neticeler ortaya çıkaracak nihai barışın tesisi için gerekli koşulların sağlanması yönündeki beklentimiz bir kez daha teyit edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA