İstanbul'da Okul Bahçesinde Dehşet! Bıçaklayan da Bıçaklanan da Çocuk

Korkunç olay, İstanbul Sultanbeyli'de Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını bıçakladı.

Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçan öğrenci, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA