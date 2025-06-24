İstanbullular Dikkat! Sadece Bir Gün Kaldı… İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın, Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor

Meteoroloji’nin Türkiye genelinde yaptığı sıcak hava dalgası uyarısının ardından AKOM’dan da İstanbul için bir uyarı geldi. AKOM’dan yapılan uyarı da yarından itibaren Basra kökenli sıcak havanın etkili olacağı, sıcaklığın 37 dereceye kadar yükselebileceği belirtilerek 11.00 ile 16.00 saatleri arasında “Dışarı çıkmayın” uyarısı yapıldı.

Esma Karayel Esma Karayel
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İstanbullular Dikkat! Sadece Bir Gün Kaldı… İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın, Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor
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Dün Meteoroloji’nin yaptığı sıcak hava dalgası için bir uyarı da İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) geldi.

37 DERECEYE KADAR...

AKOM tarafından yapılan açıklamada “Basra kökenli sıcak hava dalgasının, Çarşamba (yarın) gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor” denildi. İstanbul genelinde sıcaklıkların 34-37°C aralığına kadar yükselebileceği ifade edildi.

İstanbullular Dikkat! Sadece Bir Gün Kaldı… İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın, Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor - Resim : 1

UYARI ÜSTÜNE UYARI

AKOM’un hazırladığı meteorolojik rapora göre, yarından itibaren İstanbul’da daha sıcak havanın etkili olacağına dikkat çekilerek orman yangınları için de bir uyarı yapıldı.

İstanbullular Dikkat! Sadece Bir Gün Kaldı… İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın, Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor - Resim : 2

3 GÜN ORMAN ALARMI

Açıklamada İstanbullular şöyle uyarıldı: Yüksek sıcaklık, düşük bağıl nem ve kuvvetli (20-50 km/s) kuzeyli rüzgârların etkili olacağı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor. Bu nedenle, vatandaşların yangınlara karşı son derece dikkatli ve duyarlı olması önem taşıyor.

İstanbullular Dikkat! Sadece Bir Gün Kaldı… İşiniz Yoksa Dışarı Çıkmayın, Nefes Kesen Sıcaklar Geliyor - Resim : 3

SAAT VERDİ: 'DIŞARI ÇIKMAYIN'

AKOM, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerine dikkat çekerek en riskli zaman dilimi olduğu vurgulandı.

KRONİK HASTALARA KRİTİK UYARI

Özellikle bağıl nemin nispeten yüksek olduğu deniz sahilleri gibi bölgelerde başta yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamaları tavsiye edildi.

Meteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye KavrulacakMeteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye KavrulacakGüncel

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