Fordo, Natanz, İsfahan Yerle Bir: ABD Vurdu, İsrail İzini Sürüyor! İran’ın 400 Kilo Uranyumu Kayıp

ABD’nin İran’daki Fordo nükleer tesisine düzenlediği saldırılar, Tahran’ın nükleer programı sekteye uğradı. Ancak yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. ABD ve İsrailli yetkililer, İran’ın bu uranyumu kaçırmış olabileceği üzerinde duruyor.

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Fordo, Natanz, İsfahan Yerle Bir: ABD Vurdu, İsrail İzini Sürüyor! İran’ın 400 Kilo Uranyumu Kayıp
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ABD’nin pazar sabahı erken saatlerde İran’daki Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının etkileri hâlâ gündemdeki yerini koruyor. ABD ve İsrail güvenlik yetkilileri, saldırıda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarından bırakılan yaklaşık 13 tonluk MOP bombaları ile denizaltılardan fırlatılan Tomahawk füzelerinin İsfahan tesisini neredeyse tamamen imha ettiğini, Natanz ve Fordo’da ise ciddi yapısal hasara neden olduğunu aktarıyor.

Fordo, Natanz, İsfahan Yerle Bir: ABD Vurdu, İsrail İzini Sürüyor! İran’ın 400 Kilo Uranyumu Kayıp - Resim : 1

ABD VE İSRAİL İZ SÜRÜYOR

NXTahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde kullandığı bu tesislerin ağır darbe alması, İran’ın nükleer programı açısından önemli bir gerilemeye işaret ediyor. Ancak en çok merak edilen konulardan biri, İran’ın yaklaşık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunun şu an nerede olduğu. ABD ve İsrail istihbaratı, bu yüksek dereceli uranyumun saldırı öncesinde başka bir yere taşınmış olabileceğini değerlendiriyor. Uydu görüntüleri de bu şüpheyi destekler nitelikte; zira saldırıdan günler önce Fordo çevresinde yoğun araç trafiği tespit edildi. Şimdi gözler, bu stratejik stokun izini süren ABD ve İsrail’e çevrildi.

Fordo, Natanz, İsfahan Yerle Bir: ABD Vurdu, İsrail İzini Sürüyor! İran’ın 400 Kilo Uranyumu Kayıp - Resim : 2

POTANSİYEL NÜKLEER TEHDİT DEVAM EDİYOR

Her ne kadar İran henüz yüzde 90 oranında zenginleştirme seviyesine ulaşmamış olsa da, elindeki yaklaşık 400 kilogramlık yüzde 60 seviyesindeki uranyum, kısa sürede silah sınıfı materyale dönüştürülebilir. Washington ve Tel Aviv, bu miktarın birkaç hafta içinde nükleer silaha dönüştürülebilecek düzeye getirilebileceği konusunda hemfikir. Konuyla ilgili New York Times’a konuşan bir ABD’li yetkili, İran’ın sahip olduğu bu zenginleştirilmiş uranyumun, 9 ila 10 nükleer bomba üretimi için yeterli olabileceğini iddia ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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