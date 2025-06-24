Adana'da Deprem Meydana Geldi! Naci Görür'den İlk Açıklama: 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir

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Adana'da bu sabah şiddetli bir deprem meydana geldi. Adana-Saimbeyli merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak açıkladı.

Depremin ardından saha taraması yapan ekipler olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Naci Görür, depremin Saimbeyli Fay Zonu'nda kaydedildiğini ifade etti.

Görür, zonun yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7.0 büyüklüğünde bir deprem üretme kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Naci Görür'ün açıklaması şöyle:

"Adana, Yeniköy/Saimbeyli'de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonu'nda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun."