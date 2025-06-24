Adana'da Deprem Meydana Geldi! Naci Görür'den İlk Açıklama: 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir

Adana bugüne depremle uyandı. Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedilirken Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Naci Görür, sarsıntının kaydedildiği zonun yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7.0 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ifade etti.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Adana'da Deprem Meydana Geldi! Naci Görür'den İlk Açıklama: 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana'da bu sabah şiddetli bir deprem meydana geldi. Adana-Saimbeyli merkezli depremin büyüklüğünü AFAD 4.5, Kandilli Rasathanesi ise 4.6 olarak açıkladı.

Depremin ardından saha taraması yapan ekipler olumsuz bir durumla karşılaşmadı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından açıklamada bulundu.

Adana'da Deprem Meydana Geldi! Naci Görür'den İlk Açıklama: 7 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir - Resim : 1

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Naci Görür, depremin Saimbeyli Fay Zonu'nda kaydedildiğini ifade etti.

Görür, zonun yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7.0 büyüklüğünde bir deprem üretme kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Naci Görür'ün açıklaması şöyle:

"Adana, Yeniköy/Saimbeyli'de 4,6 deprem oldu. Deprem Saimbeyli Fay Zonu'nda. Bu zon sol yönlü, doğrultu atımlı. Yaklaşık 40 km uzunlukta ve 7,0'ye varan fay üretim kapasitesinde. 6 şubat depremleri ile stres alanı değişimi gösteriyor olabilir. Geçmiş olsun."

AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Adana'da Korkutan DepremAFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Adana'da Korkutan DepremGüncel

Etiketler
Adana Naci Görür
Afyonkarahisar'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 26 Yaralı Afyonkarahisar'da Feci Kaza! 26 Yaralı
Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak? Bu Hafta Sonu Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor
MSÜ PERTEM Sonuçları Açıklandı! MSÜ PERTEM Sonuçları Açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu Dünyaca Ünlü Gişe Rekortmeni Şirket İflas Etti! 30 Milyon Euroluk Ciro Buhar Oldu
Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı! Şikayet Yağmuruna Tutuldu Ev Sahibi ve Kiracılara Yeni Bir Masraf Daha Çıktı
Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme Altını Savaş Vurdu: En Düşük Seviye Görüldü! Yatırımcısını Terletecek Gelişme
Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı! İşte Güncel Kira Fiyatları Ev Sahipleri İçin Altın Dönem: İstanbul'da En Ucuz ve En Pahalı Kiralar İlçe İlçe Açıklandı
LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı LC Waikiki, DeFacto Gibi Ünlü Markalar Müşterisiydi! Tekstil Devi Fabrikasını Satışa Çıkardı