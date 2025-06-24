MSÜ PERTEM Sonuçları Açıklandı!

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın Personel Temin (PERTEM) adresi üzerinden sorgulanabiliyor.

MSÜ PERTEM sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulanabiliyor.

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Milli Savunma Üniversitesi 2025 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri’nin 1-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

MSÜ’nün açıklamasına göre süreçler şöyle işleyecek:

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacak.



3. Adaylar sınava giriş belgelerinde belirtilen sınav saatine göre Kara Harp Okulu Komutanlığı nizamiyesinden içeri alınacak. Bu maksatla nizamiye bölgesinde adaylar sınav saatlerine göre gruplandırılacak. Çağrı saati 07.30 olan adayların içeri girişinin tamamlanmasını müteakip sırasıyla sınav saati 08.30 ve 09.30 olan adayların girişi sağlanacak.



4. Adaylar ikinci seçim aşamalarına tercihlerine göre aşağıda belirtilen tarihlerde çağrılacak.



a. Hava Harp Okulu adayları 01-05 Temmuz 2025 tarihlerinde,



b. Diğer Harp Okulları adayları 08-18 Temmuz 2025 tarihlerinde,



c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları adayları 21-28 Temmuz 2025 tarihlerinde,



ç. Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu adayları 08-28 Temmuz 2025 tarihlerinde sınavlara çağrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi