Ebeveynler Dikkat! Bakanlık Uyardı, O Ürünü Toplatıyor

Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla bildirimini yaptığı son ürün bir çocuk havuzu oldu. Bakanlık, ürünün riskli olduğunu gerekçe göstererek piyasaya arzını yasaklayıp toplatılmasına karar verdi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
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Ebeveynler Dikkat! Bakanlık Uyardı, O Ürünü Toplatıyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan işletmeleri birer birer ifşa etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı da benzer listeler yayımlamaya başladı. Ülkede gıda ve giyim gibi ürünlere olan güven dibe vururken, Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu sağlıksız ürünler de dikkat çekiyor.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden riskli olduğunu bildirdiği son ürün, çocukların kullandığı plastik yüzme havuzu oldu. Hasan Akkuzu'nun sahibi olduğu, Çin'de üretilen Hyintex markasının çocuk havuzunun boğulma tehlikesi yarattığı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında güvensizlik nedeni ile ilgili "Serbest düşüş yüksekliği 600 mm ve daha az olan aktivite oyuncakları 6.2.1'e göre test edildiğinde devrilmemeli ama bu havuz devrildi" denildi.

Ebeveynler Dikkat! Bakanlık Uyardı, O Ürünü Toplatıyor - Resim : 1

PİYASADAN YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı, risk tespit ettiği ürünün piyasaya arzını yasakladığını açıklarken, halihazırda piyasada olanların da toplatılmasına karar verdi. Bakanlığın kararıyla artık bu ürün piyasada yer almayacak. Söz konusu yüzme havuzunu satın almış olan vatandaşların da dikkat etmesi gerektiğini bildirildi.

ÇOCUK HAVUZU NASIL OLMALI?

Çocukların yüzmeyi öğrenmesi için tercih edilen yüzme havuzları, uzmanlara göre 10 yaşın altındaki çocukların kullanımı için 50-60 cm olmalı. Altı bezli çocukların bu havuzlara girmemesi yönünde uyarılar yapılırken, çocuk havuzunun büyük havuzdan uzak olmasının da emniyet açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

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