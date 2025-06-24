Afyonkarahisar'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Tıra Çarptı: 26 Yaralı

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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, Antalya kara yolunun Ekinova köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı. Kazada 26 kişi yaralandı. Kaza, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FHG 098 plakalı 36 yolcunun bulunduğu otobüsün, pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı TIR’a çarpması sonucu gerçekleşti.

Detaylı kontrollerde, bazı yolcularda yüzeysel kesi, travma ve doku zedelenmesi gibi şikayetler tespit edildi. Bu şikayetler üzerine bazı yolcular ambulanslarla, bazıları da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedaviye alınan 14 yaralının çoğunda kafa travması, yüzeysel kesiler ve yumuşak doku zedelenmeleri olduğu belirlendi. Hastaneden yapılan açıklamada, bu 14 yaralının durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Dinar Devlet Hastanesi’ne giden 12 kişide de baş, boyun ve göğüs ağrısı ile çeşitli bölgelerde çarpma ve burkulmalara bağlı yumuşak doku şikayetleri tespit edildi. Bu 12 yaralının da durumunun iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sırasında kara yoluna dökülen yem nedeniyle 2 araç daha maddi hasarlı kazaya karıştı. Olayla ilgili incelemeler devam diyor.

Kaynak: DHA