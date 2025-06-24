Hayvan Damında Ölü Bulundu: 17 Yaşındaki Damla'ya Ne Oldu?

Şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Aydın'da 17 yaşındaki Damla Gülüş iple asılı halde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayvan Damında Ölü Bulundu: 17 Yaşındaki Damla'ya Ne Oldu?
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Türkiye’de son yıllarda artan şüpheli kadın ölümlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Birçoğu intihar süsü verilmiş veya nedeni açıklığa kavuşturulamamış şekilde kayıtlara geçen bu ölümler, kadın cinayetleriyle ilgili karanlık bir tabloyu da gözler önüne seriyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesi de gece saatlerinde korkunç bir haberle sarsıldı. 17 yaşındaki Damla Gülüş, kırsal Beğerli Mahallesi'ndeki hayvan damında iple asılı halde ölü bulundu.

Hayvan Damında Ölü Bulundu: 17 Yaşındaki Damla'ya Ne Oldu? - Resim : 1

KAYIP OLARAK ARANIYORDU...

Damla Gülüş'ten bir süre haber alamayan yakınları, gece saatlerinde endişelenerek aramaya başladı. Ev ve çevresinde yapılan aramada, genç kızın cansız bedeni aileye ait hayvan damında bulundu. Hemen ekiplere haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Gülüş'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, Damla Gülüş'ün anne ve babası ayrı yaşıyordu. Genç kızın olaydan bir gün önce babasının yanına geldiği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Damla'nın cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayın intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğini aydınlatmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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