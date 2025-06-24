Adana’da Korkunç ‘Amca’ Dehşeti! 16 Yaşındaki Yeğenini Yaktı, O da Yetmedi Suçu Ağabeyinin Üstüne Attı

Adana’da bir kişi ağabeyiyle yaşadığı miras anlaşmazlığı nedeniyle 16 yaşındaki yeğenine dehşeti yaşattı. Yeğeninin üzerine benzin dökerek yakan amcası O.K. 'Ağabeyim oğlunu yaktı' diyerek ihbarda bulundu. Yoğun bakımda tedavi altındaki Deniz K.’nın babası "Kamera kaydı olmasaydı suçu benim üstüme yıkacaklardı” dedi.

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Adana’nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre 53 yaşındaki Yusuf K. arefe günü cezaevinden şartlı tahliye ile çıktı. Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı yüzünden uzun yıllardır husumetli olan amca, O.K., yolda 16 yaşındaki yeğeni Deniz K.,’yı gördü.

Amca, yeğeninin üzerine yanıcı madde döküp yaktı sonra da 112'yi arayarak 'Ağabeyim oğlunu yaktı' diyerek ihbarda bulundu. Görüntülerde olayı gerçekleştirenin kişinin amca O.K. olduğu tespit edildi.

Adana’da Korkunç ‘Amca’ Dehşeti! 16 Yaşındaki Yeğenini Yaktı, O da Yetmedi Suçu Ağabeyinin Üstüne Attı - Resim : 1

Gözaltına alınan şüpheli amca, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda 2 ve 3.derece yanıklar olan Deniz K.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Adana’da Korkunç ‘Amca’ Dehşeti! 16 Yaşındaki Yeğenini Yaktı, O da Yetmedi Suçu Ağabeyinin Üstüne Attı - Resim : 2

'SUÇU ÜSTÜME YIKACAKLARDI'

Baba Yusuf K., dehşetin ardından şunları anlattı: Ben cezaevindeyken amcası oğlumu dövmüş. Bana da sürekli tehdit ve şiddet uyguluyorlardı. Benim kardeşim, annem ve yengem bana hep komplo kuruyor. En sonda kardeşim oğluma benzini döküp çakmağı çakıyor ve burada yakıyor. Daha sonrada polisi arayıp, ‘Ağabeyim cezaevinden çıktı, oğlunu yaktı' diye ihbarda bulunuyor ancak güvenlik kameralarını hiç hesaba katmıyor. Polis ekipleri gelip inceleme yaptı ve kardeşim tutuklandı. Eğer kamera kaydı olmasaydı suçu benim üstüme yıkacaklardı.

'HAYALLERİ YARIM KALDI'

Baba Yusuf K., oğlunun lisanslı futbolcu olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını belirten baba, "Ben kardeşimin en ağır cezayı almasını istiyorum. Oğlum lisanslı futbolcuydu. Hayalleri de bitti. Şuanda yoğun bakımda yatıyor" dedi.

'FUTBOLCU OLACAKTIM'

Dehşeti yaşayan Deniz K. ise hayalinin futbolcu olmak olduğunu anlatarak, şunları söyledi: Benim bir sürü hayalim vardı. Futbolcu olacaktım, Türkiye derecelerim, madalyalarım vardı. Beni bu hale getirdi. Allah cezasını versin.

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