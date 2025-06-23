Trump 'Tamamen Yok Edildi' Demişti... ABD'nin İran'da Vurduğu Nükleer Tesislerdeki Hasarın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı

ABD’nin İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine düzenlediği saldırı sonrası uydu görüntüleri ilk kez paylaşıldı. Fordo’da üç giriş noktası tespit edilirken, 30 bin kiloluk bombalarla yeraltı yapılar hedef alındı. Trump, üç tesisin de 'tamamen yok edildiğini' söyledi.

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Trump 'Tamamen Yok Edildi' Demişti... ABD'nin İran'da Vurduğu Nükleer Tesislerdeki Hasarın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçakları tarafından hafta sonu düzenlenen saldırının ardından İran’daki nükleer tesislerde oluşan hasar, ilk kez uydu görüntüleriyle belgelendi. ABD Başkanı Donald Trump, Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisin “tamamen yok edildiğini” öne sürerken, Pentagon yetkilileri bu açıklamayı “ağır yapısal hasar” şeklinde revize etti.

Fordo Nükleer Tesisi’nde gece saatlerinde gerçekleşen patlamalar, yangın ve ısı izleme uyduları tarafından tespit edildi. Uzmanlar, 01.45-02.30 saatleri arasında bölgede “önemli ısı olayları” kaydedildiğini bildirdi. Bu ısı izlerinin hava savunma sistemlerinin bulunduğu noktalarda yoğunlaştığı görüldü.

Trump 'Tamamen Yok Edildi' Demişti... ABD'nin İran'da Vurduğu Nükleer Tesislerdeki Hasarın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1
Fordo'nun vurulmadan önceki hali

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine’in açıklamasına göre, operasyon sırasında ABD kuvvetleri İran’ın karadan havaya savunma tehditlerini önlemek için “bastırma silahları” konuşlandırdı. Hedefleri imha etmek için kullanılan GBU-57 türü sığınak delici bombalar, Fordo ve Natanz’da yeraltı yapıları hedef aldı.

Operasyona toplam 7 adet B-2 bombardıman uçağının katıldığı ve bu uçakların 14 adet 30 bin kiloluk bomba bıraktığı açıklandı. Caine, ilk iki bombanın Fordo tesisine yerel saatle 02.10’da bırakıldığını belirtti. Fordo’nun dağın içine kazılan 250 metrelik kaskat salonunun hedef alındığı düşünülüyor.

Trump 'Tamamen Yok Edildi' Demişti... ABD'nin İran'da Vurduğu Nükleer Tesislerdeki Hasarın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 2
Natanz Nükleer Tesisi'nin vurulduktan sonraki hali

AĞIR HASAR UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Uydu görüntüleri, Fordo tesisinin üzerinde üç giriş noktasından oluşan iki kümenin hasar aldığını gösteriyor. Pentagon’un eski sivil zarar değerlendirme şefi Wes Bryant, bu tür sertleştirilmiş yapılar için birkaç bombanın aynı noktaya isabet ettirilmesinin yaygın bir askeri taktik olduğunu söyledi.

Trump 'Tamamen Yok Edildi' Demişti... ABD'nin İran'da Vurduğu Nükleer Tesislerdeki Hasarın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 3
Fordo Tesisi'nin vurulduktan sonraki görüntüleri

İsfahan’daki tesisin de saldırılardan etkilendiği ve ciddi yapısal hasar aldığı belirtildi. Washington Post’a konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili ise İsfahan’daki tesisin “yok edildiğini”, Fordo ve Natanz’ın ise “ağır hasar aldığını” iddia etti.

Trump 'Tamamen Yok Edildi' Demişti... ABD'nin İran'da Vurduğu Nükleer Tesislerdeki Hasarın Uydu Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 4
İsfahan'daki nükleer tesisin vurulduktan sonraki hali

Uzmanlar, hasarın boyutuna ilişkin net sonuçlar için daha fazla görüntü ve saha analizine ihtiyaç olduğunu belirtirken, saldırıların Orta Doğu’daki gerilimi daha da tırmandırmasından endişe ediliyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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