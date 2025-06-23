Orta Doğu Yangını Türkiye’ye Sıçradı: ABD'den Vatandaşlarına Uyarı! 22 İl Listede

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Orta Doğu’da uzun süredir tırmanan çatışma ortamı, İsrail ile İran arasında patlak veren savaşla birlikte küresel bir krize dönüştü. Bölgedeki çatışmalara ABD' de doğrudan müdahil oldu. İran’ın nükleer altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırılar, uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı.

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait, “Sığınak Katili” olarak bilinen GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) bombalarını taşıyan B-2 Spirit tipi hayalet bombardıman uçakları, yaklaşık 18 saatlik uzun menzilli bir uçuşun ardından, İran’ın en sıkı korunan nükleer tesislerinden biri olan Fordo’nun da aralarında bulunduğu üç kritik noktayı vurdu. Operasyona eş zamanlı olarak denizaltılar da katıldı; Tomahawk seyir füzeleriyle İran’daki stratejik hedefler ateş altına alındı.

GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından sadece Ortadoğu değil, çevre ülkelerde de güvenlik endişeleri üst düzeye çıktı. Türkiye bu gerilimden doğrudan etkilenme potansiyeli taşıyan ülkelerin başında gelirken, ABD yönetimi vatandaşlarını uyardı.

ABD’DEN TÜRKİYE’DEKİ VATANDAŞLARI İÇİN GÜVENLİK UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Türkiye’deki Amerikan vatandaşları ve diplomatik personel için yeni bir güvenlik bildirisi yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgesel gelişmeler nedeniyle Türkiye’deki ABD devleti personeline düşük profil sergilemeleri tavsiye edilmiştir. Kişisel seyahatlerinden kaçınmaları, özellikle de Türkiye’nin güneydoğusundaki 22 vilayeti kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat etmemeleri yönünde talimat verilmiştir."

Uyarı kapsamında ABD vatandaşlarına yönelik bireysel güvenlik önlemleri de sıralandı. Açıklamada şu talimatlara dikkat çekildi:

▪️ Dikkat çekmemeye çalışın.

▪️ ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen veya Batılıların sıkça ziyaret ettiği yerlerde dikkatli olun ve tetikte olun.

▪️ Protesto ve gösterilerin yapıldığı alanlardan uzak durun.

▪️ Yerel yetkililerin talimatlarını izleyin.

▪️ Güncellemeler için yerel medyayı takip edin.

▪️Acil durumlar için bir plan hazırlayın.

22 İL KAPSAM ALTINA ALINDI

Uyarıda özel olarak belirtilen ve Adana Konsolosluğu’nun sorumluluk bölgesinde yer alan 22 il ise şöyle sıralandı: Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.

Kaynak: Haber Merkezi