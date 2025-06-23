Online Alışveriş Yapanlar Dikkat! 30 Temmuz'da Her Şey Değişiyor

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30 Temmuz itibarıyla evde, iş yerinde, online ortamda ve mağaza dışı yerlerde yapılan doğrudan satışlarda yeni yasal düzenleme yürürlüğe giriyor. Hem tüketiciyi daha güçlü korumayı hem de yasa dışı uygulamaların önüne geçmeyi hedefleyen bu düzenleme, satış sonrası haklarda önemli yenilikler getiriyor.

BOZULURSA SORUMLU KİM?

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, tüketicilerin cayma hakkı mevcut 14 günden 30 güne çıkarılıyor. Ayrıca, tüketicinin hak kaybına uğramaması için dikkat etmesi gereken önemli kurallar da getiriliyor. Buna göre, cayma süresi içinde tüketici, üründeki bozulma ve arızalardan sorumlu tutulmayacak.

Ancak bazı ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacak. Tüketicinin isteğine göre özel üretilen, çabuk bozulabilen ya da son kullanma tarihi geçen mallar ile bilgisayar sarf malzemeleri bu kapsamda yer alıyor.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Tüketiciler cayma haklarını yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla kullanabilecek. Tüm geri ödemeler ise tüketiciye herhangi bir ek masraf ya da yükümlülük getirmeksizin, tek seferde yapılacak.

Cayma hakkı süresi, hizmet satışlarında satış tarihinden; mal tesliminde ise ürünün tüketiciye teslim alındığı günden itibaren işlemeye başlayacak. Ayrıca, tüketici satış tarihinden ürünün teslimine kadar olan sürede de cayma hakkını kullanabilecek.

Bu yeni düzenleme ile tüketici hakları güçlendirilirken, doğrudan satışlarda şeffaflık ve güven ortamının artması bekleniyor. 30 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek bu yasal düzenleme, tüketicilerin alışveriş deneyimini daha adil ve güvenilir hale getirecek.

Kaynak: Sabah