Bakan Yerlikaya Duyurdu! 47 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 181 Tutuklama, 2 Milyar 799 Milyon TL'lik Vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 181 kişinin tutuklandığını duyurdu. 2 binden fazla vatandaşı dolandıran şüphelilerin hesaplarında 2,8 milyar TL’lik para trafiği tespit edildi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! 47 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 181 Tutuklama, 2 Milyar 799 Milyon TL'lik Vurgun
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 307 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 181'inin tutuklandığını açıkladı. Dolandırıcıların, 2 binden fazla vatandaşı kandırarak toplamda 2 milyar 799 milyon TL'lik işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla iş birliği içinde yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Açıklamaya göre; kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka çalışanı ya da uzlaştırmacı olarak tanıtan şüpheliler, farklı yöntemlerle vatandaşları ağına düşürdü.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! 47 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 181 Tutuklama, 2 Milyar 799 Milyon TL'lik Vurgun - Resim : 1

Dolandırıcılık taktikleri:

-Yatırım ve iş vaadi
-Telefon çekilişi ve maden arama ruhsatı kandırmacası
-Sokak hayvanlarına yardım bahanesiyle para toplama
-Sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satışı

Bu yöntemlerle 2 bin 27 vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Yakalanan 307 şüpheliden 181'i tutuklanırken, 105 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

2,8 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen hesaplarda, şüphelilerin banka hareketlerinde toplam 2 milyar 799 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Operasyonların düzenlendiği iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana ve Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra, 47 farklı il yer aldı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul, Van, İzmir'de Operasyon! 397 Kilo Uyuşturucu YakalandıBakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul, Van, İzmir'de Operasyon! 397 Kilo Uyuşturucu YakalandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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