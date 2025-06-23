İznik Gölü'nde Kahreden Son: Pikniğe Giden İki Kuzen Yan Yana Ölü Bulundu

Bursa'da piknik yapan iki kuzen, İznik Gölü'nde kaybolduktan saatler sonra, yalnızca 50 metre mesafedeki DSİ’ye ait su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu. Çocukların ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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İznik Gölü'nde Kahreden Son: Pikniğe Giden İki Kuzen Yan Yana Ölü Bulundu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik Gölü kıyısında yürek burkan bir facia yaşandı. Piknik yapmak için göl kenarına giden iki akraba aile, 9 yaşındaki Berat Anıl Yılmaz ile 8 yaşındaki kuzeni Yener Çakır'ı kısa süreli bir gözden kaybedişin ardından ekiplere haber verdi. İki küçük çocuk, su toplama havuzunda yan yana ölü bulundu.

Aileleriyle birlikte pikniğe gelen Berat ve Yener, bir anda ortadan kayboldu. Endişelenen aileler çevrede arama yaparken, sahil kenarında çocuklara ait terlikleri buldu. Gözyaşları içinde yapılan ihbar sonrası bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede başlatılan arama çalışmaları, acı gerçeği ortaya çıkardı. Berat ve Yener'in cansız bedenleri, piknik alanına yaklaşık 50 metre mesafedeki DSİ'ye ait açık su toplama havuzunda bulundu. Çocukların ailesi sinir krizi geçirdi.

SUYA KAPILDILAR, GERİ DÖNEMEDİLER

İlk belirlemelere göre, kuzenlerin gölde yüzdükten sonra DSİ'ye ait havuza sürüklendiği tahmin ediliyor. Kuzenlerin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Çocukların ailesi sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: DHA

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