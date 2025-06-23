Yaşlı ve Engellileri Gözlerine Kestirip Dolandıran İki Kişi Yakalandı

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Diyarbakır’da ATM dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir hastane önündeki ATM'lerde yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların dolandırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin genellikle okuma-yazma bilmeyen, görme problemi olan veya işlem yapmakta zorlanan kişileri hedef aldıkları belirlendi. Maske takarak gizlenmeye çalışan zanlıların, yardım etme bahanesiyle vatandaşların kart şifrelerini öğrendikleri ortaya çıktı.

'ATM KARTI YUTTU' BAHANESİ

Şifreyi öğrendikten sonra mağdurlara “ATM kartı yuttu” diyerek bankaya yönlendiren şüphelilerin, olay yerinden hızla uzaklaştıkları tespit edildi. Zanlılar, daha sonra ellerindeki kartlarla başka ATM’lerden para çekerek dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdü.

2 KİŞİ YAKALANDI

Emniyet ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Kimlikleri belirlenen N.A. ve V.A. adlı iki kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan zanlılar, dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİCDANSIZLIK ANBEAN KAMERADA

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlılardan birinin ATM’den para çektiği, diğerinin ise hastaneye koşarak girip kıyafet değiştirerek yangın merdiveninden çıktığı anlar net şekilde görüldü. Olayla ilgili soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Kaynak: AA