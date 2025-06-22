Trump'tan İran'a 'Misilleme' Tehdidi: 'Ya Barış Ya Felaket Olacak'

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin üç nükleer tesise düzenlediği saldırılara karşılık vermemesi konusunda İran'ı 'Ya barış ya felaket' diyerek tehdit etti.

Trump'tan İran'a 'Misilleme' Tehdidi: 'Ya Barış Ya Felaket Olacak'
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ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Donald Trump yeni açıklama yaptı. Trump, "İran'ın elinden bombayı aldık. İran binlerce ABD'liyi öldürmüştü. Tarihi bir zafer elde ettik. Vurmasak İran nükleeri kullanırdı. Gerçekten çok özel bir operasyondu" dedi. İran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Ya barış ya felaket" sözleriyle tehdit etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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