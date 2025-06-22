İsrail-İran Savaşında Bir İlk! Füze Tesisine Rekor Mesafeden Saldırı

İsrail ve İran arasında gerilim tırmanırken, İsrail İran'da ilk kez 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki bir hedefe hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, İran'ın en önemli stratejik unsurlardan biri olan "Hürremşehr" balistik füze depolama tesisini vurdu.

İsrail-İran Savaşında Bir İlk! Füze Tesisine Rekor Mesafeden Saldırı
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İsrail ordusu, İran'da ilk kez 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki bir hedefe hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, İran topraklarında en uzun uçuşunu yaparak Yezd eyaletinde karadan karaya atılan "Hürremşehr" balistik füze depolama tesisini vurduğu iddia edildi.

'BUGÜNE KADAR VURDUĞUMUZ EN UZAK HEDEF'

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Gündüz vakti, bugüne kadar vurduğumuz en uzak hedef olan, İran'ın merkezindeki İmam Hüseyin füze karargahını şaşırttık." dedi. "Hürremşehr" füzelerini İsrail'e fırlatılmadan önce imha ettiklerini ileri süren Bar, balistik füzelerin depolandığı tünelleri hedef aldıklarını iddia etti.

İsrail ordusu, daha önce Yezd’deki depolama tesisinden İsrail'e 60 "Hürremşehr" balistik füzesinin atıldığını savunmuştu. 2 bin kilometre menzile sahip "Hürremşehr" balistik füzesi 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor.

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Kaynak: AA

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