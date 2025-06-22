Komşuda Deprem Paniği

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Komşuda Deprem Paniği
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Yunanistan'da saat 20.15'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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