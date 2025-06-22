Komşuda Deprem Paniği
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Yunanistan'da saat 20.15'te 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.1 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 22, 2025
YUNANISTAN https://t.co/347wq1abQA
22.06.2025, 20:15:28 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 8.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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