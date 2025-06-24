Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık Biyopsiye Alındı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edilmişti. Muayenesinin ardından heyet Çalık'ın hastaneye yatışına karar vermişti.

BİYOPSİYE ALINDI

Çalık'ın boynundaki kitle nedeniyle biyopsiye alındığı öğrenildi.

İKİ KEZ KANSER TEDAVİSİ OLMUŞTU

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçtiğimiz hafta, cezaevi koşullarında hayati riskinin artması sebebiyle tahliye talebinde bulunulmasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürülerek gerekli tetkik ve tahlilleri yapılmıştı

'RAHATSIZLIĞININ NÜKSETMESİNDEN KORKUYORUZ'

Çalık’ın avukatı Melih Koçan, kendisinin tekrar hastaneye sevkine ilişkin şunları söylemişti:, "Doktor kontrolü dah gerçekleşmediği için ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Ancak daha önce boyun lenflerinde yaşadığı rahatsızlığın nüksetmesinden dolayı doktor kontrolü için Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne sevki gerçekleşti"

Kaynak: Haber Merkezi