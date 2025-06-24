Kum Ocağında Feci Kaza: Park Halindeki Kamyon Devrildi, Sürücü Can Verdi

Adana'da kum ocağında meydana gelen korkunç kazada, toprak kaymasıyla devrilen kamyonun içinde bulunan sürücü hayatını kaybetti. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kum Ocağında Feci Kaza: Park Halindeki Kamyon Devrildi, Sürücü Can Verdi
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kum ocağında meydana gelen korkunç kazada 59 yaşındaki kamyon sürücüsü Hüseyin Yılmaztürk hayatını kaybetti. Park halinde bulunan kamyon, toprak kayması nedeniyle devrildi. Talihsiz sürücü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında D-400 kara yolu üzerindeki Yılankale mevkisindeki bir kum ocağı sahasında yaşandı. İddiaya göre, ocağın yamacında park halinde duran kamyon, ani toprak kayması sonucu devrildi. Kamyonun kupasında bulunan Hüseyin Yılmaztürk, tonlarca ağırlıktaki aracın altında sıkıştı.

Kum Ocağında Feci Kaza: Park Halindeki Kamyon Devrildi, Sürücü Can Verdi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin yaptığı kontrolde, Yılmaztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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