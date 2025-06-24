Motosiklet Kazası İki Genci Hayattan Kopardı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Fevzipaşa Mahallesi 3. Etap TOKİ kavşağında trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Ferhat Kelebek idaresindeki 27 BAP 137 plakalı motosiklet kontrolden çıktı. Yola savrularak devrilen motosikletin sürücüsü Kelebek olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan 18 yaşındaki Bilal Dönmez ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Dönmez sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Feci kazada hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, olay yerinde ve Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin İslahiye ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA