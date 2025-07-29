Çankırı'da Korkutan Orman Yangını

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Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 13:00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, bölgede yoğun duman oluşmasına neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), AFAD ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Çankırı ve Kastamonu’dan gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun bir çalışma başlattı. OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangına 7 helikopter, 26 arazöz, 4 iş makinesi ve 166 personelle müdahale edildiği belirtildi. Rüzgarın alevlerin yayılmasını hızlandırması nedeniyle söndürme çalışmaları zorlu şartlar altında sürdürülüyor.

Çankırı Valiliği, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için gerekli önlemlerin alındığını ve ekiplerin yangını kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla çalıştığını duyurdu. Valilik, 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak, vatandaşlardan yangın riskine karşı dikkatli olmalarını istedi. Yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutu hakkında detaylı inceleme ise sürüyor.

Kaynak: DHA