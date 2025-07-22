Metro İstanbul Duyurdu! Bu Hatlar Kapalı Olacak
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Uygulama saat 10.00'da başlayacak ve ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nın Dünya Ticaret Merkezi (DTM) ve Atatürk Havalimanı istasyonlarının saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir."
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: