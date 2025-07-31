ICRYPEX’in Başkanı Gökalp İçer'in Mal Varlıklarına El Konuldu

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmıştı. İçer ve şirketinin mal varlıklarına el konuldu.

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ICRYPEX’in Başkanı Gökalp İçer'in Mal Varlıklarına El Konuldu
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Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Cezaevine gönderilen Gökalp İçer ve şirketinin mal varlıklarına el konuldu.

ICRYPEX’in Başkanı Gökalp İçer'in Mal Varlıklarına El Konuldu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla Gökalp İçer hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ettiği belirtilen Gökalp İçer, İstanbul'da gözaltına alınmıştı. "Uyuşturucu" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen İçer, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer TutuklandıICRYPEX Kurucusu Gökalp İçer TutuklandıGüncel

Kaynak: Sabah

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