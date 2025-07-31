Mersin’de İş Hanında Korkunç Ölüm! 12 Yaşındaki Eyüp Can’a Ne Oldu? Kan Donduran İddianın Görüntüsü Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Anamur ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre, Osman Sinanoğlu isimli pasajda dönerci dükkanında 24 yaşındaki N.U. isimli ustabaşı, aynı iş yerinde çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can G.'nin servis yaparken yavaş davrandığını söyleyerek şaka amaçlı kovaladı. N.U., Eyüp Can'ı pasajın sokağına kadar takip etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir süre sonra çocuğun pasaja geri dönmemesi üzerine Eyüp Can'ı arayan çalışanlar, zemin katta hareketsiz halde yatarken buldu.

VÜCUDUNDA 5 KESİ BULUNDU

Eyüp Can’ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun hayatını kaybettiği tespit edilirken, şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Yapılan ilk incelemelerde Eyüp Can G.'nin çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı olma ihtimali de olan 5 adet kesi mevcut olduğunun belirlendi.

OTOPSİDE NE ÇIKTI?

Otopsi işleminde çocuğun düşmeye bağlı olarak kafa travması, vücutta kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

USTABAŞI TUTUKLANDI

Eyüp Can’ın ölümünün ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ustabaşı N.U. gözaltına alındı, ardından 'İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç olaya ilişkin, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde çocuğun sokakta yürüme anları ve ardından tutuklanan N.U.’nun kovalamaya başlamasıyla kaçtığı anlar yer aldı.