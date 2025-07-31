Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada, bir otomobilin takla atması sonucu anne yaşamını yitirdi, eşi ve üç çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mikail A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Sevindikli yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere ve yön levhasına çarptıktan sonra takla attı. Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Mikail A.’nın eşi Y.A., olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan üç çocuk ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilk müdahaleyi yapan sürücülerden Mehmet Eleftoz, aracın süratli geldiğini ve zigzag yaparak ilerlediğini anlatarak şunları söyledi:

"Araba zigzag çiziyordu. Bizi solladı, bayağı bir süratli geliyordu. Geldiği gibi işte direğe çarptı. Ben durdum, kurtarmaya çalıştık. 3 kişi çıkarttık, babaları kendi çıktı zaten. Yozgat'tan geliyormuş, Avrupa'ya gidiyormuş. Kader işte, uykusuzluk."

Kaynak: AA