Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yönelik terfi ve atamaları içeren kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, yüzü aşkın general ve albayın rütbesi yükseltilirken, birçok ilin jandarma komutanı da değişti.

21 İSİM BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELDİ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti.

Karar kapsamında:

Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Korgeneral rütbesine,

Tuğgeneraller İdris Tataroğlu, Tarık Hekimoğlu, Emrullah Büyük, Ali Gemalmaz ve Zafer Tombul ise Tümgeneral rütbesine yükseltildi.

Ayrıca 15 kıdemli albay (14 Jandarma Albay, 1 Jandarma Pilot Albay) Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

40’TAN FAZLA İLİN KOMUTANI DEĞİŞTİ

Kararnameyle, 40'tan fazla ilin Jandarma Komutanı değişti. Bursa, Antalya, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Hatay, Muğla, Kayseri, Sakarya, Kırklareli, Giresun ve daha birçok ilde yeni komutanlar göreve getirildi.

Ayrıca, bazı komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki çeşitli başkanlıklara (Asayiş, İstihbarat, Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele, Trafik, Hukuk Hizmetleri vb.) alınırken, bazı isimler de "emrine" kaydıyla merkez teşkilatına çekildi.

Kararname kapsamında 78 general ve albayın görev yeri değiştirildi.

Öne çıkan atamalar:

Korgeneral Aykut Tanrıverdi, Ankara’daki Jandarma Genel Komutan Yardımcılığı görevine getirildi.

Tümgeneral Ali Doğan, Jandarma Havacılık Komutanlığı'ndan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na atandı.

Tümgeneral Cengiz Yıldız, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na,

Tümgeneral Ahmet Kavukcu ise Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda da önemli değişiklikler yaşandı. Tuğamiral Serkan Tezel ve Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Tümamiral rütbesine yükseltildi. Albaylar Mehmet Yakın, Gökmen Gücüyen ve Alpaslan Baysal, Tuğamiral oldu.

Görev değişiklikleri kapsamında:

Tuğamiral Gökmen Gücüyen, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’na,

Tuğamiral Alpaslan Baysal, Sahil Güvenlik Harekât Başkanlığı’na atandı.

Tümamiral Tezel ve Paşaoğlu, mevcut görevlerini intibak kapsamında sürdürecek.

Kaynak: ANKA