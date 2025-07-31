Diyarbakır’da Jandarmadan 100 Tonluk Uyuşturucu Operasyonu: AKINCI TİHA İlk Kez Kullanıldı

Diyarbakır’da düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda 100 tondan fazla esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk ile 150 kilo esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda ilk kez AKINCI TİHA’nın kullanıldığını duyurdu. Yakalanan 25 şüpheliden 17’si tutuklandı.

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Diyarbakır’da Jandarmadan 100 Tonluk Uyuşturucu Operasyonu: AKINCI TİHA İlk Kez Kullanıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 100 tondan fazla esrar elde edilebilecek 4 milyon 459 bin kök kenevir ve skunk bitkisinin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda ayrıca 150 kilogram esrar da bulundu.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yerli ve milli savunma sanayisinin önemli unsurlarından biri olan AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ilk kez bu operasyon kapsamında kullanıldı. AKINCI TİHA, gündüz-gece görüş ve termal iz takip kabiliyetiyle arazideki hareketliliği anlık olarak tespit etti ve hedeflerin belirlenmesinde kritik rol oynadı.

Diyarbakır’da Jandarmadan 100 Tonluk Uyuşturucu Operasyonu: AKINCI TİHA İlk Kez Kullanıldı - Resim : 1

Operasyonlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde; Batman, Muş, Elazığ, Şanlıurfa, Bingöl ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarının desteğiyle yürütüldü. Toplam 124 operasyonel tim ve 1.250 personel sahaya indirildi.

Sonuç olarak:

25 şüpheli zehir taciri yakalandı.
Bunlardan 17’si tutuklandı,
8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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