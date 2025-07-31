Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce mal varlıkları dondurulan 5 kişinin bu tedbir kararı kaldırıldı.

Kararın gerekçesinde, söz konusu kişilerin "terörün finansmanı" suçunu işlediklerine dair makul şüphelerin ortadan kalktığı belirtildi. Böylece Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulanan malvarlığı dondurma işlemi sona erdirildi.

Karar doğrultusunda malvarlığı üzerindeki tedbir kaldırılan isimler şöyle:

Mustafa Şahin (Kilis doğumlu)

Suphi Hamida (Halep doğumlu)

Nevin Hamida (Halep doğumlu)

İhsan Baran (Bartın doğumlu)

Metin Avut (Diyarbakır doğumlu)

Kaynak: ANKA