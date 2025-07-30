Bakan Yerlikaya Acı Bilançoyu Paylaştı: İşte 13 İlde Yangın Felaketinin Faturası...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranın başından bu yana orman yangınları nedeniyle zarar gören yapı sayısını açıkladı. Yerlikaya, 13 ilde toplamda 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak olarak tespit edildiğini duyurdu.

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Bakan Yerlikaya Acı Bilançoyu Paylaştı: İşte 13 İlde Yangın Felaketinin Faturası...
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Türkiye’nin ciğerleri olan oranlar pek çok kentte alevlere teslim olurken, yeşil alanların yanında yaşam alanları da büyük zarar gördü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın felaketlerinin neden olduğu hasarı duyurdu.

Yerlikaya, "Yangından etkilenen illerimize toplam 128.470.242 TL ödenek gönderilmiş olup 7 ilimizde 490 haneye 83.277.710 TL ödeme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, açıklamasında, “Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir” ifadelerini kullanarak, il il hasar tespit rakamlarını şöyle paylaştı:

İzmir

▪️288 bina

▪️320 bağımsız bölüm

▪️252 konut

▪️13 iş yeri

▪️27 ahır

Bilecik

▪️134 bina

▪️157 bağımsız bölüm

▪️75 konut

▪️3 iş yeri

▪️33 ahır

Hatay

▪️4 bina

▪️4 bağımsız bölüm

▪️1 ahır

Çanakkale

▪️8 bina

▪️9 bağımsız bölüm

▪️2 konut

▪️6 ahır

Tekirdağ

▪️12 bina

▪️13 bağımsız bölüm

▪️1 konut

▪️11 ahır

Sakarya

▪️10 bina

▪️12 bağımsız bölüm

▪️7 konut

▪️2 ahır

Karabük

▪️64 bina

▪️74 bağımsız bölüm

▪️45 konut

▪️3 ahır

Antalya

▪️7 bina

▪️7 bağımsız bölüm

▪️3 konut

▪️1 ahır

Ankara

▪️8 bina

▪️12 bağımsız bölüm

▪️11 konut

Uşak

▪️11 bina

▪️13 bağımsız bölüm

▪️4 konut

▪️7 ahır

Mersin

▪️6 bina

▪️6 bağımsız bölüm

▪️3 konut

Bursa

▪️5 bina

▪️5 bağımsız bölüm

▪️1 konut

▪️1 iş yeri

▪️3 ahır olmak üzere

Kahramanmaraş

▪️4 bina

▪️5 bağımsız bölüm

▪️3 konut

▪️2 ahır

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Kaynak: Haber Merkezi

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