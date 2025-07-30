Bakan Tunç Duyurdu! Yangınlara İlişkin 39 Şüpheli Tutuklandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de dört bir yanda çıkan orman yangınlarıyla alakalı uygulanan adli işlem sayısını açıkladı. Tunç, orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalarda 39 kişinin tutuklandığını belirtti.
Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınları yeşil alanları küle çevirirken, yüzlerce futbol sahası büyüklüğünde alan kavruldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınlara ilişkin, gözaltı, adli kontrol ve tutuklama sayılarını açıkladı.
Bakan Tunç, 1 Haziran’dan bu yana orman yangınlarıyla ilgili 168 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 39’unun tutuklandığını kaydetti. Tunç, 64 şüphelinin de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığını belirtti.
Bakan Tunç açıklamasında, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
GÜNLERCE KONTROL ALTINA ALINAMADI
Bursa, Karabük, Antalya, Sakarya, Bilecik gibi pek çok kentte başlayan orman yangınları günlerce kontrol altına alınamamış ve yeşil alanlarla birlikte bazı yerleşim yerleri de kullanılamaz hale geldi.
Çok sayıda yerleşim birimi için tahliye kararı verildi.
Kaynak: İHA