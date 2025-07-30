Türkiye'den Gönderilen Antep Fıstıkları Sınırdan Döndü

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Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliğine karşı çeşitli aksiyonlar alınırken, Türkiye’den Avrupa ülkelerine gönderilen pek çok ürün de zaman zaman geri gönderiliyor.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yer alan son bilgiye göre, Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı Antep fıstıklarında aflatoksin tespit edildi.

Söz konusu durum yapılan sınır kontrollerinde ortaya çıkarken, ‘ciddi’ kodu uyarı yapıldı.

Bulgaristan’ın Türkiye’den aldığı Antep fıstıkları için yeniden gönderim kararı verildi.