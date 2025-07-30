Gelecek Partili Başkana Taciz Suçlamasıyla Gözaltı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Beyazgül, ifade işlemleri için adliyeye götürüldü.
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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül’ün cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildiriydi.
Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Beyazgül’ün buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: DHA