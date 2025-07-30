Skandal İddia: Mezitli Kaymakamı ve Oğlundan Karakolda Çocuklara Tehdit ve Darp

Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç ve oğlunun karakolda 5 çocuğu darp ettiği iddia edilmişti. Çocuklardan birinin kaburga kırığıyla yoğun bakıma alınması sonrası Mersin Barosu suç duyurusunda bulundu. Polislerin çocuklara ‘olay olmamış gibi davran’ dediği öne sürülürken, İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı.

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Skandal İddia: Mezitli Kaymakamı ve Oğlundan Karakolda Çocuklara Tehdit ve Darp
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Mersin’in Mezitli ilçesinde Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç’in 20 yaşındaki oğlu K.G. ile 12-13 yaşlarındaki çocuklar arasında yaşanan bir sözlü tartışma, iddiaya göre ertesi gün karakolda şiddete dönüştü. Çocukların fiziki şiddete uğradıkları öne sürüldü. Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi gelişmelerin ardından sürece müdahil oldu ve Kaymakam Gülenç, oğlu K.G. ile karakolda görev yapan polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre darp edilen çocuklardan biri, aldığı darbeler sonucu kaburgalarında iki noktada kırık oluştuğu gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı. Kaburgasında yırtık oluştuğu tespit edilen çocuk bir süre yoğun bakımda tedavi gördü, şu anda ise hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi. Çocuklar verdikleri ifadelerde yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı.

Skandal İddia: Mezitli Kaymakamı ve Oğlundan Karakolda Çocuklara Tehdit ve Darp - Resim : 1

'OĞLU SIRAYLA HEPİMİZE TOKAT ATTI'

Bir çocuğun ifadesine göre olay şöyle gelişti: “Bize ‘çok özel biri gelecek’ dediler. Daha sonra kaymakam, oğlu ve bazı polislerle birlikte içeri girdi. Oğlu K.G. bize ‘ne oldu lan lavuklar’ dedi. Kaymakam bize ‘sizi öldürürüm’ diye bağırdı. Oğlu sırayla hepimize tokat attı. İki arkadaşım tepki verince, daha sert şekilde dövdüler. Kaymakam da diziyle göğsüne vurdu. Hazır ol vaziyetinde bekliyorduk, çok korktuk.”

'OLAY OLMAMIŞ GİBİ DAVRAN' TALİMATI

İfade metnine göre çocuklar daha sonra polisler tarafından hastaneye götürüldü. Ancak iddiaya göre polisler, çocuklara “Elini yüzünü yıka, bu olay olmamış gibi davran” diyerek yönlendirmede bulundu ve bu şekilde darp raporu alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mersin Valiliği, olayın basına yansımasının ardından açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "26 Temmuz'da Mezitli ilçesinde meydana gelen ve bazı basın organlarında yer alan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur Mezitli Kaymakamı'nın oğlu K.G'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı söz konusu olayla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi

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