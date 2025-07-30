Rusya'yı Vuran 8.8'lik Deprem Sonrası Dünya Diken Üstünde! Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek? Ahmet Ercan Açıkladı

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Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), sarsıntının yerin yalnızca 19 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Petropavlovsk-Kamçatski’de 13 metrelik tsunami dalgaları gözlemlendi. ABD’nin batı kıyıları, Çin, Japonya, Hawaii, Alaska ve Rusya’da tsunami uyarıları yapılarak tahliye işlemleri başlatıldı. Akdeniz Sismoloji Merkezi de dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluş, tsunami riskine karşı uyarılarda bulundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin Amerika, Avrasya ve Pasifik kıtalarının kesişim noktasında, yani Kamçatka’da meydana geldiğini belirtti. Ercan, “Bu deprem, kıtaların kesişim yerinde oluştu ve yer kabuğunda büyük bir büzülme yarattı. Yer kabuğunun biçimi değişti. 8.8’lik bu deprem, son yılların en büyük depremlerinden biri ve dünya genelinde sarsıntılar hissediliyor” dedi. Ercan, depremin bir göçük değil, bindirme hareketi sonucu oluştuğunu ve bu nedenle 10-15 metrelik dev tsunami dalgaları beklenmediğini, dalgaların yaklaşık 3 metre civarında olacağını ifade etti.

TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Prof. Dr. Ercan, depremin Türkiye’deki olası etkilerine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye, bu depremin etkilerinden payını alabilir. Tüm Türkiye’nin payı yaklaşık yüzde 3 oranında olur. Çünkü bütün tektonik levhalar birbirleriyle iletişim halindedir. Depremin etkileri, yüzde 52 oranında Kuzey Anadolu Fayı, yüzde 32 oranında Batı Anadolu kırıkları ve yüzde 13 oranında Doğu Anadolu kırıkları üzerinde görülebilir.”

'KÜRESEL ÇAPTA FAY HATLARINI HAREKETE GEÇİREBİLİR'

Ercan, bu etkinin dünya üzerindeki diğer gergin fay hatlarında orta büyüklükte depremleri tetikleyebileceğini, ancak Türkiye’de hangi bölgelerin deprem hazırlığı içinde olduğunun bilinmediğini vurguladı.

Ercan, Kamçatka’daki depremin beklendiği üzere 1. derece deprem bölgesinde gerçekleştiğini ve önümüzdeki 10-15 gün içinde 7.8 ila 8 büyüklüğünde artçı depremlerin beklendiğini de sözlerine ekledi. Bu depremin, küresel çapta fay hatlarını harekete geçirebileceği uyarısında bulunan Ercan, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerinde hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Oda TV