Kuru İncirde Aflatoksin! Sınırdan Geri Çevrildi

Bulgaristan'ın Türkiye'den aldığı kuru incirlerde aflatoksin tespit edildiği bildirildi. Ürünler için yeniden gönderim kararı verildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Kuru İncirde Aflatoksin! Sınırdan Geri Çevrildi
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Türkiye’nin Avrupa ülkelerine gönderdiği pek çok ürün bir bir geri gönderilmeye devam ederken, bu ürünlerden en sık rastlananı kuru incir oldu.

Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) Avrupa vatandaşları insan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek ürünler konusunda sık sık bilgilendirmelerde bulunurken, son bildirim Bulgaristan’dan geldi.

Bulgaristan, Türkiye’den gönderilen kuru incirlerde yüksek miktarda aflatoksin tespit edildiğini duyurdu. Yapılan sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumun ciddi tehlikeli oldu kaydedilirken, ürünler için ‘yeniden gönderim’ kararı verildi.

Kuru İncirde Aflatoksin! Sınırdan Geri Çevrildi - Resim : 1

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, Aspergillus cinsine ait mantarların ürettiği toksik bileşikler olarak biliniyor. Aflatoksinler, tarım ürünleri ve gıda maddelerinde kontaminasyona yol açabiliyor. Tahıl (pirinç, mısır, buğday, ince ve süpürge darı), yağlı tohumlar (pamuk, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği), baharat (kırmızı biber, kara biber, kişniş, zerdeçal, zencefil) ve kuruyemişlerde (badem, Antep fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, Brezilya cevizi) sıklıkla görülebiliyor. Bunlarla beslenen hayvanların sütünde de aynı zehre rastlanıyor.

SAĞLIĞA ZARARLARI NELER?

Aflatoksinlerin en önemli etkilerinden biri karaciğer kanseri ile ilişkilendirilmesi. Uzun süreli aflatoksin maruziyeti, karaciğerin hasar görmesine, siroz gelişmesine ve kansere yol açabiliyor. Ayrıca, bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz etkiler yapabiliyor, büyümeyi engelleyebiliyor ve genetik hasara yol açabiliyor.​

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