Türkiye Onu Konuşmuştu! Alev Kapanına Patlak Lastikle Giden Çiftçiye Duygulandıran Hediye

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Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangınının söndürülmesine yardım etmek için patlamış tekeriyle ormana su taşıyan 64 yaşındaki çiftçi Ramazan Doğru, herkesi duygulandırmıştı.

Yangın görüntüleri arasında sosyal medyaya damga vuran görüntülerin ardından, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Ramazan Doğru’yu ziyaret etti.

TANKER HEDİYE EDİLDİ

Gösterdiği mücadele ile herkesin gönlünü fetheden çiftçiye Türk bayrağıyla süslü tanker hediye edildi. Ramazan Doğru’ya yaptığı ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey şu ifadelere yer verdi:

'YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Yeşil vatanın muhafazası için, patlamış lastiğine rağmen tankeriyle yangına su taşıyan Ramazan Doğru’yu ziyaret ederek kendisine teşekkür ettik. Tek yürek olarak yangınla mücadelemize destek veren aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum.

'BİR KARINCA KURTARSAK EN BÜYÜK NİMET'

Bursa’daki yangında hayvanların çığlıklarını duyup dayanamadığını belirten Ramazan Doğru, şunları anlatmıştı: Ulaşmak istediğim bir tek nokta vardı, o da yangın mahalliydi. Tek nokta oydu. 'Bu şekilde çıkamazsın.' dediler. Polis ekipleri bile önümü çevirdi, sonra 'Hakkınızı helal edin, Allah razı olsun.' dediler. Geri dönmeyi kim düşünür ki? Bir damla su da olsa, bir ağaç da bir karınca da kurtarsak bizim için en büyük nimet o. Lastik yerine geliyor ama o karınca, ağaç yerine gelir mi? Kaç yılda yetişir bir ağaç, bunu biz biliyoruz köylüler olarak.

Kaynak: AA-DHA