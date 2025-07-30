Türkiye'nin En Yaşlı Kadını Hayatını Kaybetti

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Türkiye’nin en yaşlı kadını olarak tanınan Hodi Gürkan, 30 Temmuz 2025’te Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Binekli Kırsal Mahallesi’nde 131 yaşında hayata gözlerini yumdu. Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, uzun ömrüyle hem ailesinin hem de bölge halkının sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in kuruluşuna, savaşlardan modern Türkiye’nin dönüşümüne kadar bir asrı aşkın süredir tarihe tanıklık eden Gürkan, 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunuyla geniş bir aileye sahipti.

Hodi Gürkan’ın vefatı, ailesi ve Binekli Mahallesi’nde derin bir üzüntü yarattı. Cenazesi, 30 Temmuz 2025’te Binekli Kırsal Mahallesi Mezarlığı’nda dualarla defnedildi. Gürkan’ın sadece Arapça konuştuğu, 48 yıl önce eşini kaybettiği ve son 11 yıldır işitme kaybı yaşadığı biliniyordu. 2017’de Anadolu Ajansı’na verdiği bir röportajda, uzun ömrünün sırrını doğal beslenmeye bağlamış, kırmızı et, köy yumurtası, ev ekmeği ve tereyağı tükettiğini belirtmişti. Oğlu Mustafa Gürkan, annesinin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden anılar anlattığını, yaşına rağmen dinç olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: İHA