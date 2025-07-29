Kayıp Yaşlı Adam 31 Saat Sonra Sağ Bulundu

Ordu’nun Gölköy ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası M.H.D., 31 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Kayıp Yaşlı Adam 31 Saat Sonra Sağ Bulundu
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Olay, Gölköy ilçesine bağlı Alanyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 Temmuz günü saat 03.00’ten itibaren kendisinden haber alınamayan M.H.D. için ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye 3 jandarma asayiş timi, bir jandarma arama kurtarma timi, AFAD ekipleri, Ordu İl Jandarma Komutanlığı’ndan iz takip köpeği ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı’ndan kadavra köpeği sevk edildi.

Profesyonel ekiplerin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları yaklaşık 31 saat sürdü. Yaşlı adam, 29 Temmuz sabahı saat 10.30 sıralarında evinden 5 kilometre uzaklıktaki fındık bahçesinde sağ olarak bulundu.

M.H.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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