Bir Gecede Hayatı Değişti, Milyoner Oldu! Süper Loto Talihlisi Nereden Çıktı?

27 Temmuz 2025 Süper Loto çekilişinde 13 milyon 457 bin 177 TL’lik büyük ikramiye, Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki Yüce Büfe’den oynanan kupona isabet etti. Bayi sahibi Ali Osman Yüce, “Müşterilerimiz tüm oyunları zevkle oynuyor” dedi.

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Süper Loto’nun 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde büyük ikramiye heyecanı Balıkesir’in Susurluk ilçesine taşındı. 13 milyon 457 bin 177 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihli kupon, Susurluk’taki Yüce Büfe’den oynandı. Kazandıran numaralar 20, 26, 28, 43, 47 ve 56 olarak açıklandı. Çekiliş, Milli Piyango TV YouTube kanalı ve millipiyangoonline.com üzerinden canlı yayınlandı.

Bir Gecede Hayatı Değişti, Milyoner Oldu! Süper Loto Talihlisi Nereden Çıktı? - Resim : 1

Yüce Büfe’nin sahibi Ali Osman Yüce, 7 yıldır sektörde olduklarını ve daha önce de büyük ikramiyeler kazandırdıklarını belirtti. “Farklı zamanlarda büyük ikramiye isabet eden biletler verdik. Bu durumlarda oldukça seviniyoruz. Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, On Numara ve şimdi Hızlı 10 çıktı. Müşterilerimiz hepsini zevkle oynuyor” diyen Yüce, talihliyi henüz tanımadıklarını ancak büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Bir Gecede Hayatı Değişti, Milyoner Oldu! Süper Loto Talihlisi Nereden Çıktı? - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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Balıkesir Süper Loto
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