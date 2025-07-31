AB’den Yeni Adım: Schengen’de Sistem Değişiyor! 12 Ekim’de Devreye Girecek

AB, Schengen bölgesine AB dışından gelen yolcuların giriş ve çıkışlarının dijital olarak kaydedileceği yeni bir uygulamayı devreye alıyor. "Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi" (EES) adı verilen bu sistemin, 12 Ekim tarihinden itibaren altı aylık bir geçiş süreciyle aşamalı olarak hayata geçirileceği duyuruldu.

AB’den Yeni Adım: Schengen’de Sistem Değişiyor! 12 Ekim’de Devreye Girecek
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, sistemin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasından önce sınır güvenlik personeli, ulaşım sektörü çalışanları ve yolcuların yeni uygulamalara uyum sağlaması için belirli bir süre tanınacağı belirtildi.

Komisyon, bu dijital sistemin yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa'nın sınır güvenliği açısından kayda değer bir adım attığını vurguladı.

AB’den Yeni Adım: Schengen’de Sistem Değişiyor! 12 Ekim’de Devreye Girecek - Resim : 1

TÜM BİLGİLER EKELTRONİK ORTAMDA SAKLANACAK

Yeni sistem kapsamında, Schengen ülkelerine kısa süreli seyahat eden AB vatandaşı olmayan bireylerin kimlik bilgileri, pasaport verileri, parmak izleri ve yüz taramaları elektronik ortamda saklanacak.

Uygulamanın temel amacı, düzensiz göç girişlerini daha etkin şekilde izlemek ve bu tür girişlerle mücadele etmek.

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Kaynak: DHA

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