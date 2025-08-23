Düğün Yolunda Katliam Gibi Kaza!

Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Düğün Yolunda Katliam Gibi Kaza!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hatay'ın Hassa ilçesinde öğle saatlerinde Hassa Çevre Yolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi. Kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki 31 AJH 154 plakalı çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı.

Düğün Yolunda Katliam Gibi Kaza! - Resim : 1

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük’te Çifte Kaza: Motosiklet Sürücüsünü Kask KurtardıKarabük’te Çifte Kaza: Motosiklet Sürücüsünü Kask KurtardıYurttan Haberler

Aydın'da Feci Kaza! Turistleri Taşıyordu... Yaralılar VarAydın'da Feci Kaza! Turistleri Taşıyordu... Yaralılar VarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Trafik kazası Hatay
Son Güncelleme:
Kütahya’da Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi Kütahya’da Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu
Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın
Termometre 55'te... O İlimizde Hayat Durdu! Termometre 55'te... O İlimizde Hayat Durdu!
Bursa’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Organizatör Yakalandı Bursa’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Organizatör Yakalandı
7 Ameliyatla Gelen Mucize! Boğazına Kaçan Kemik Aort Damarını Yırttı 7 Ameliyatla Gelen Mucize! Boğazına Kaçan Kemik Aort Damarını Yırttı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı