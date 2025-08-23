Bursa’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Organizatör Yakalandı

Bursa'da ekipler, İzmir’den İstanbul’a yasa dışı yollarla yabancı uyruklu kişileri taşıyan organizatöre yönelik operasyon düzenledi.

Bursa’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Organizatör Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den İstanbul’a yasa dışı yollarla yabancı uyruklu şahıs taşıyan organizatöre yönelik operasyon gerçekleştirdi.

34 plakalı araçla yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşınacağı yönünde bilgi alan ekipler, 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30’da İstanbul Otobanı Bursa gişelerinde aracı durdurdu. Araçta sürücü H.M. ile birlikte toplam 5 yabancı uyruklu şahıs bulundu.

Yapılan incelemede şahıslardan birinin kimliksiz ve yasal kalış hakkının olmadığı, diğer 4 kişinin ise farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgesine sahip olduğu belirlendi. Şahıslar ifadelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yabancı uyruklu şahısların, İzmir’den İstanbul’a gitmek için sürücü H.M.’ye toplam 8 bin lira ödeyeceklerini beyan ettikleri öğrenildi. Gözaltına alınan araç sahibi ve sürücü H.M., hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

7 Ameliyatla Gelen Mucize! Boğazına Kaçan Kemik Aort Damarını Yırttı 7 Ameliyatla Gelen Mucize! Boğazına Kaçan Kemik Aort Damarını Yırttı
Türkiye Kavruluyor... Şanlurfa'da Rekor Sıcaklık! Türkiye Kavruluyor... Şanlurfa'da Rekor Sıcaklık!
Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu Maden Suyu Yaz Aylarının Gizli Kurtarıcısı Oldu! Bu Özelliklerini Kimse Bilmiyordu
Tunus Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yaptı! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın! Cumartesi Gününe Kadar Sürecek, Maskeleri Hazırlayın
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!