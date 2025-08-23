7 Ameliyatla Gelen Mucize! Boğazına Kaçan Kemik Aort Damarını Yırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Piknikte mangal keyfi kabusa döndü. Tavuk yerken boğazına kemik parçasının kaçması sonucu yemek borusu yırtılan ve komplikasyon sonucu aort damarı delinen İsmail Çanakçı isimli vatandaş Bilkent Şehir Hastanesinde geçirdiği 7 operasyonun yaşama tutundu.

Ailesiyle 1,5 ay önce pikniğe giden 22 yaşındaki İsmail Çanakçı, mangalda pişirilen tavuğu yerken, boğazına kemik parçası kaçtı. Çanakçı'ya, ilk müdahaleyi ağabeyi Heimlich manevrasıyla yaptı. Olayın hemen ardından baş ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleri başlayan Çanakçı, ailesi tarafından Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalede Çanakçı'nın boğazına kaçan 22 milimetrelik tavuk kemiğinin yemek borusunu yırtmasıyla gelişen komplikasyon sonucu aort damarının delindiği belirlendi. Bunun üzerine tedavi süreci başlayan Çanakçı, 7 operasyon geçirdi.

Yaşadığı korku dolu süreci anlatan Çanakçı, "Ailecek pikniğe gitmiştik, mangal yapıyorduk, çok acıkmıştım. O sırada yemek hazırlandı, tavuğumu hızlı bir şekilde yerken kemik parçası boğazımda kaldı. Abime seslendim 'abi koş' diye ve ilk müdahaleyi abim yaptı. Baş ağrısı, ateş basması, halsizlik yaşadım ve kendimi hastanede buldum. Aort damarımda yırtık oluştu, 7 kere ameliyat oldum ve 1,5 ayın sonunda taburcu edildim. Çok şükür iyiyim ve her geçen gün daha iyiye gidiyorum. İyileşme süreci biraz zorluydu ama üstesinden geldim” dedi.

32 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Annesi Saime Çanakçı ise oğlunun yaşadığı zorlu süreci anlarıtken 3 gün yoğun bakımda kaldığını ve entübe edildiğini belirtti. Anne Çanakçı şunları söyledi:

"Oğlum, çok zor bir süreçten geçti. Şuan oğlum buradaysa önce Allah'ın mucizesi sonra doktorların başarısı. 30'dan fazla doktor ameliyatına girdi, hepsinden Allah razı olsun. Oğlum bu olaydan önce 52 kiloydu, bu süreçte 36 kiloya kadar düştü, taburcu olduktan sonra zamanla 40 kiloya ulaştı. 2 günde 1 hastaneye kontrole getiriyoruz. Günden güne durumu iyiye gidiyor."

TABURCU EDİLİRKEN YENİDEN FENALAŞTI

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Koçer ise, tavuk kemiğinin çıkarılmasının ardından Çanakçı’nın durumunun iyiye gittiğini ancak taburcu edilmeden önce aniden fenalaştığını şöyle anlattı:

"Hastayı taburcu etmeden önce kontrol için endoskopisini yapmak istedik. Endoskopi yapılacağı gün hastamız kendini iyi hissetmediğini söyledi. Ağızdan çoklu kanaması oldu, acil şartlarda ameliyata aldık. Bu kadar büyük bir kanamanın şah damarı dediğimiz aorttan yemek borusuna oluşan irtibattan kaynaklı olabileceğini düşündük ve tahminimiz doğru çıktı. Hastamızda binde bir olabilecek komplikasyon meydana geldi. Şah damarından yemek borusuna kanallaşma oluştu. Hastanın hayatını kurtarmak ve kanayan bölgenin kontrol altına alınması için kalp damar cerrahisi kliniğinden arkadaşlarımızın müdahalesiyle aort damarı içerisine stent uygulaması yapıldı. 40 günlük tedavinin ardından hastamız sağlığına kavuştu."

Kaynak: AA