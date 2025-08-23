Formula 1'de Yeni Dönem! Roket Hızına Çıkıyor

Formula 1'de 2026'dan itibaren geçeli olacak yeni düzenlemelerle yeni bir dönem başlıyor. Artık yeni nesil yarış araçları düzlüklerde 400 km/s hıza ulaşabilecek şeklinde dizayn ediliyor.

Son Güncelleme:
Formula 1'de Yeni Dönem! Roket Hızına Çıkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1'de 2026 yılında yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemelerle beraber yeni bir dönem start verecek. Düzenlemelerle, araçların yapısından motorlarına kadar birçok alanda büyük değişiklikler yaşanacak. Yeni nesil Formula 1 araçları artık düzlüklerde 400 km/s hıza çıkabilecek.

'ROKETİN ÜZERİNDE OTURUYORMUŞSUNUZ GİBİ'

Bu hız artışı daha güçlü elektrik motorları ve geliştirilmiş aktif aerodinamik sistemler sayesinde gerçekleşecek. Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni düzenlemeyle alakalı "Tam güç kullanıldığında neredeyse 400 km/s seviyesine çıkıyoruz" dedi. Aston Martin'in yedek pilotu Felipe Drugovich ise "Viraj çıkışlarında araç öyle bir fırlıyor ki, sanki bir roketin üzerinde oturuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Formula 1'de Yeni Dönem! Roket Hızına Çıkıyor - Resim : 1

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıklamasına göre, 2026 model araçlar mevcut modellere göre daha kısa, dar ve kompakt olacak. Ön ve arka kanatların tasarımı değişecek, bazı parçalar tamamen ortadan kaldırılıp aktif aerodinamik sistemler düzlüklerde hava direncini büyük ölçüde düşürecek. Ayrıca içten yanmalı motorlar 575 beygir, elektrik motorları ise 475 beygir güç üretecek.

Avrupa Yollarında “Kanatlı Araba” Tabelası Sürücüleri Şaşırttı: İşte AnlamıAvrupa Yollarında “Kanatlı Araba” Tabelası Sürücüleri Şaşırttı: İşte AnlamıYaşam
Filenin Sultanları Gümbür Gümbür Başladı! İspanya'yı DevirdiFilenin Sultanları Gümbür Gümbür Başladı! İspanya'yı DevirdiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Formula 1 Pilot
Son Güncelleme:
Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor Bu Eşyaları Çamaşır Makinesinde Yıkayan Binlerce Lira Masrafa Giriyor
Krema ve Kaymak Üretimine Bakanlık Ayarı! İşletmelere Tarih Verildi, Baştan Sona Değişiyor İşletmelere Tarih Verildi, Baştan Sona Değişiyor
Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar Farkında Olmadan Herkes Yapıyor: İşte Telefon Bataryasını Su Gibi Bitiren Hatalar
Trabzon ve Eyüpsultan'daki Olayların Ardından... Trafikte Yol Kesene de Düğünde Havaya Ateş Açana da Hapis Cezası Geliyor! Trafikte Yol Kesene de Düğünde Havaya Ateş Açana da Hapis Cezası Geliyor!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Harekete Geçti: Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor Özel Hastaneye Gidenler Dikkat! Şikayet Eden Parasını Geri Alıyor
Antalya’da Korkunç Gece: Oda Başkanı Kadın Çalışanını ve Arkadaşını Öldürdükten Sonra İntihar Etti Oda Başkanı Dehşet Saçtı! İki Kişiyi Öldürdü, İntihar Etti
Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi Euro Uçuyor! Yeni Rekor Geldi
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! AFAD Duyurdu, Yine Sallandı
Milyonlar İçin Kritik Toplantı! Memur Maaşında Son Viraj Memur Maaşında Son Viraj!