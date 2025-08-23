Formula 1'de Yeni Dönem! Roket Hızına Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Formula 1'de 2026 yılında yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemelerle beraber yeni bir dönem start verecek. Düzenlemelerle, araçların yapısından motorlarına kadar birçok alanda büyük değişiklikler yaşanacak. Yeni nesil Formula 1 araçları artık düzlüklerde 400 km/s hıza çıkabilecek.

'ROKETİN ÜZERİNDE OTURUYORMUŞSUNUZ GİBİ'

Bu hız artışı daha güçlü elektrik motorları ve geliştirilmiş aktif aerodinamik sistemler sayesinde gerçekleşecek. Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni düzenlemeyle alakalı "Tam güç kullanıldığında neredeyse 400 km/s seviyesine çıkıyoruz" dedi. Aston Martin'in yedek pilotu Felipe Drugovich ise "Viraj çıkışlarında araç öyle bir fırlıyor ki, sanki bir roketin üzerinde oturuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) açıklamasına göre, 2026 model araçlar mevcut modellere göre daha kısa, dar ve kompakt olacak. Ön ve arka kanatların tasarımı değişecek, bazı parçalar tamamen ortadan kaldırılıp aktif aerodinamik sistemler düzlüklerde hava direncini büyük ölçüde düşürecek. Ayrıca içten yanmalı motorlar 575 beygir, elektrik motorları ise 475 beygir güç üretecek.

